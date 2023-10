Paul Pogba viré par la Juventus, 30 millions dans la balance

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

La contre-expertise effectuée à la demande de Paul Pogba suite à son contrôle antidopage positif à la testostérone a confirmé que le milieu de terrain avait utilisé un produit interdit. La Juventus sera sans pitié.

C’est une terrible nouvelle pour Paul Pogba, mais la Pioche risque désormais quatre ans de suspension après un contrôle antidopage confirmé après par l’analyse de l’échantillon B. Désormais, le champion du monde 2018 va attendre la décision des instances sportives, avec le risque pour le joueur de 30 ans de prendre quatre ans de suspension au maximum. Même si Pogba pourra plaider la bonne foi en expliquant qu’il ne savait pas que les compléments alimentaires qu’il avait utilisés contenait de la testostérone, il ne pourra pas échapper à une sanction et sera donc mis sur la touche pour plusieurs mois.

Du côté de la Juventus, qui avait déjà mis au placard Paul Pogba suite à son contrôle positif, on s’apprête à prendre une décision définitive et elle sera terrible pour l’international français, qui était revenu pour le plus grand bonheur des supporters italiens à Turin en 2022 pour relancer sa carrière et celle de la Vieille Dame.

Paul Pogba licencié par la Juventus, décision imminente

Fino alla fine 🤍 pic.twitter.com/o8WHyX4AvB — Paul Pogba (@paulpogba) September 3, 2023

La Gazzetta dello Sport annonce que suite à ce résultat positif, confirmé vendredi, les dirigeants de la Juventus vont résilier le contrat de Paul Pogba, lequel était lié jusqu'en 2026 avec le club italien. Le club italien attend la décision finale des instances dirigeantes en la matière, mais les comptes ont été déjà faits, et si la Juve licencie immédiatement le milieu de terrain français, alors elle économisera 30 millions d'euros sur la totalité du contrat. Un délai d'une semaine supplémentaire est évoqué, le temps que la justice italienne en matière de lutte contre le dopage se penche sur le dossier et entende les arguments des avocats de Paul Pogba. Il sera temps ensuite de savoir ce qu'il adviendra de la carrière d'un joueur qui a connu d'incroyables tourments depuis un an.