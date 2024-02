L'AC Milan ne sera pas vendu à l'Arabie Saoudite

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'AC Milan, qui est également actionnaire dans les Yankees, les Cowboys...ou bien encore le TFC, n'est pas à la veille d'abandonner le club italien. Mais il ne refuse pas la venue d'actionnaires du Moyen-Orient.

Aux commandes de RedBird Capitale, puissante société américaine de gestion de placements, Gerry Cardinale a les yeux de Chimène pour l'AC Milan. Rachetés en 2022 à Elliott Management pour 1,3 milliard d'euros, les Rossoneri sont donc désormais aux mains de l'investisseur américain. Tandis que des rumeurs évoquent un possible nouveau changement d'actionnaire principal, le grand patron de RedBird a tordu le cou à ces bruits de couloir. Se confiant au média spécialisé Calcio e Finanza, Gerry Cardinale n'a pas nié qu'il pourrait accepter que de nouveaux investisseurs arrivent à l'AC Milan, mais il souhaite conserver la majorité des parts. Et pour l'aider, il ne nie pas la possibilité de la venue dans le board milanais d'investisseurs saoudiens ou qataris.

L'AC Milan restera sous la coupe de RedBird, mais...

Evoquant la situation actuelle du football, et l'intérêt du Moyen-Orient pour des clubs européens, le propriétaire de l'AC Milan a ouvert les portes de son bureau à ceux qui voudront l'aider, citant très clairement les pays du Golfe Persique. « Je suis à Milan pour rester longtemps temps et si cela dépendait de moi, je resterais ici pour toujours. Ce qui est vrai, cependant, c'est que nous devons tenir compte des mouvements de l'économie mondiale et il ne fait aucun doute qu'au Moyen-Orient il y a beaucoup de liquidités et volonté d'investir dans le sport. À l'heure actuelle, de nombreux capitaux au Moyen-Orient sont intéressés pour investir dans le sport et nous sommes ouverts à travailler avec des partenaires potentiels qui pourraient nous rejoindre en tant que sponsors ou partenaires dans la construction du nouveau stade ou en tant qu'actionnaires minoritaires ou en tant que véritables partenaires à valeur ajoutée. Mais, comme je l'ai dit, je n'abandonnerai pas le contrôle du club », a prévenu Gerry Cardinale.