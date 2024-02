Olivier Giroud superstar, toute l'Italie est à ses pieds

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Auteur encore une fois d'un match époustouflant lors de la victoire de l'AC Milan à Frosinone, Olivier Giroud épate toute la série A où l'attaquant français est désormais une légende.

Un but et une passe décisive, Olivier Giroud a encore fait le travail samedi avec les Rossoneri en déplacement à Frosinone et l'attaquant tricolore de 37 ans croule sous les louanges et les bonnes notes après une nouvelle prestation XXL. Quel que soit le média, le champion du monde 2018 français obtient la meilleure note de l'AC Milan. Et même le site Opta a ressorti une statistique qui en dit long sur le niveau actuel d'Olivier Giroud avec son club. « Olivier Giroud est l’un des quatre joueurs des cinq grands championnats européens en 2023-24 avec plus de 8 buts inscrits (11 pour lui) et plus de 8 passes décisives délivrées, aux côtés de Salah, Watkins et Sané », constate le site spécialisé dans les statistiques.

Giroud épate l'AC Milan et la Serie A

Still enjoying the game like the first day of my career ⚽️ 🙏🏼💪🏼❤️🖤 #ACMilan #Passion pic.twitter.com/1A0S67Spxb — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) February 3, 2024

De son côté, et en toute modestie, Olivier Giroud commenté sa performance via X. « J’apprécie ce sport comme au premier jour de ma carrière », a confié le buteur de 37 ans sur qui l'âge ne semble pas avoir de prise. Cependant, il n'a échappé à personne que l'attaquant français arrive à la fin de son contrat avec l'AC Milan. Et si plusieurs fois on a évoqué une prolongation imminente, ce n'est toujours le cas, la rumeur d'un départ vers les Etats-Unis pour y finir sa carrière étant de plus en plus souvent évoquée. Les dirigeants milanais espèrent toujours parvenir à un accord avec Olivier Giroud, mais chaque jour qui passe laisser planer le doute sur cette fin heureuse. Bon courage aux responsables milanais pour trouver le successeur du joueur français.