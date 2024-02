Olivier Giroud poussé dehors et remplacé par le héros de la CAN

En fin de contrat avec l'AC Milan, Olivier Giroud réussit une saison encore incroyable. Mais du côté des Rossoneri on prépare l'avenir et la venue d'un nouvel attaquant.

A 37 ans, le buteur français doit donner des migraines aux défenseurs du Stade Rennais qui croiseront la route de Milan jeudi soir en barrage aller d'Europe League à San Siro. Car c'est une évidence, Olivier Giroud est d'une efficacité hors du commun, les années n'ayant pas de prise sur un physique que le joueur révélé à Montpellier a toujours bien entretenu. L'homme aux 56 buts sous le maillot de l'équipe de France est une menace pour toutes les défenses de Serie A, mais forcément, les dirigeants du club lombard doivent aussi préparer l'avenir. Alors, au moment où le contrat d'Olivier Giroud avec l'AC Milan s'achève, le club italien aurait tranché dans le vif. Plutôt que de négocier une prolongation, les Rossoneri ont déjà trouvé le remplaçant du joueur français pour la saison prochaine.

