Officiel : Steven Nzonzi signe à l'AS Rome !

Arrivé il y a quelques heures à Rome, Steven Nzonzi a passé sa visite médicale dans la Ville éternelle et l'AS Roma a officialisé ce mardi soir la signature du champion du monde français. Selon la presse italienne, le club transalpin a versé 26,5ME plus 4ME de bonus au FC Séville pour s'offrir Steven Nzonzi, dont le nom avait circulé du côté du PSG et de Monaco ces derniers jours.