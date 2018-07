Officiel : Olsen débarque, Areola n’ira pas à la Roma

Dans : Serie A, Mercato, PSG.

A la recherche d’un gardien de but depuis le départ d’Alisson Becker pour Liverpool, l’AS Roma a bouclé l’arrivée de Robin Olsen. Très en vue lors de dernière Coupe du monde, le gardien suédois de 28 ans débarque en provenance du FC Copenhague. Le transfert coûtera 8,5 ME, et 3,5 ME de bonus éventuels, à la Louve. La Roma ne cherche donc plus de gardien, et c’est donc une porte de sortie qui se referme pour Alphonse Areola, qui hésite à continuer l’aventure au PSG depuis l’arrivée de Gianluigi Buffon.