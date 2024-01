Officiel ‍: José Mourinho viré par l'AS Roma

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Coup de tonnerre en Italie. L’AS Roma a officiellement pris la décision de se séparer de José Mourinho après la défaite contre l’AC Milan dimanche.

Évoqué dans la presse italienne ces derniers jours, le renvoi de José Mourinho par l’AS Roma est désormais officiel. Sur son site officiel, le club de la Louve confirme le départ de l’entraîneur portugais, en poste depuis mai 2021. « L'AS Roma annonce que José Mourinho et ses collaborateurs techniques quittent le Club avec effet immédiat » peut-on lire sur le site officiel de l’AS Roma, dont les propriétaires Dan et Ryan Friedkin ont tenu à remercier l’ancien entraîneur du Real Madrid. « Nous remercions José au nom de tous à l’AS Roma pour la passion et l’engagement dont il a fait preuve. Nous garderons toujours de bons souvenirs de sa direction. Mais nous pensons que, dans le meilleur intérêt du club, un changement immédiat est nécessaire. Nous souhaitons à José et à ses collaborateurs le meilleur pour l’avenir » ont fait savoir les propriétaires américains de l’AS Roma, qui vont maintenant devoir se mettre en quête d’un successeur au Special One.