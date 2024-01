Mourinho viré de la Roma, les Américains ont tranché

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

La défaite de la Roma dimanche soir à Milan a probablement marqué un tournant dans la relation entre José Mourinho et le club de la capitale. Le Special One risque de rapidement être limogé.

Au lendemain d’un résultat négatif qui place l’AS Rome à la neuvième place du classement de Serie A avec 21 points de retard sur l’Inter, leader, la famille Friedkin, qui possède le club italien depuis bientôt quatre ans, semble avoir tranché concernant l’avenir de José Mourinho sur le banc de leur équipe. Arrivé le 4 mai 2021 pour succéder à Paulo Fonseca, le technicien portugais n’ira très certainement pas au bout de son contrat, l’imminence d’une sanction étant de plus en plus évoquée dans les médias italiens. Ce lundi, après la défaite romaine à San Siro, Giancarlo Padova révèle que selon lui il ne fait plus aucun doute que le Special One sera licenciée, et si ce n’est pas ce lundi, ce sera très rapidement quand même. Le journaliste de CalcioMercato explique que les propriétaires américains de la Roma ont définitivement scellé le sort de Mourinho.

Mourinho et la Roma, c'est fini

Pour Giancarlo Padova, tout est désormais bouclé, il ne reste plus qu’à officialiser cela pour l’AS Rome. « J'ai la certitude que José Mourinho ne terminera pas sa troisième saison à Rome. Je n'ai pas d'informations de première main, je ne suis pas les rumeurs de ceux qui semblent connaître les pensées de Friedkins , mais je suis sûr que s'il n'est pas limogé aujourd'hui, après le 3-1 à Milan, ce sera encore très bientôt. Beaucoup disent que Mourinho risquera tout le mois prochain, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il a déjà tout perdu au cours des cinq précédents et il n’y a plus aucune possibilité de corriger cela (...) Peut-être que Mourinho n'a pas fini, mais il a fini à Rome. Les Texans le savent et ont déjà décidé de l'évincer. C'est juste une question de savoir quand », précise le journaliste italien, qui ne serait pas étonné que la sanction tombe rapidement contre José Mourinho.