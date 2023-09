Mourinho viré, la révolte gronde à Rome

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Les mauvais résultats de l'AS Rome, 16e de Serie A, ont fait grimper la température du côté de la capitale italienne. La tête de José Mourinho est réclamée par des supporters.

Le Special One était sorti grandi de la saison passée dans le coeur des tifosis de la Roma, mais c'est peu dire que l'entraîneur portugais a vu sa cote de popularité s'écrouler en l'espace de quelques semaines. Il est vrai que malgré le renfort de Romelu Lukaku, un an après la signature de Paulo Dybala, les débuts du club de la capitale en championnat sont ratés, et la déroute 4-1 jeudi face au Genoa a mis une pression énorme sur les épaules de José Mourinho. Celui que l'on avait annoncé, à tort, sur le banc du PSG, a grillé pas mal de jokers, et la réception de Frosinone dimanche soir prend une importance déterminante. Car du côté des tribunes du Stadio Olimpico, le départ de Mourinho n'est plus un sujet tabou.

Mourinho a du soutien quand même

Selon Tuttosport, face à la colère grandissante du côté des supporters romains, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, la famille Fridkien, qui possède l'AS Rome, a tenu à apporter un soutien sans faille à José Mourinho. Une réunion aurait même eu lieu vendredi à Trigoria, le centre d'entraînement de l'équipe romaine, afin de faire savoir à l'entraîneur portugais de 60 ans qu'il n'avait rien à craindre et qu'il n'était pas menacé. Cela malgré les demandes qui se multiplient de la part des fans du club de la capitale, lesquels pensent que le Special One n'est finalement plus l'homme de la situation et que l'objectif du début de saison, à savoir une qualification pour la prochaine Ligue des champions, est déjà à oublier. Après six journées de Serie A, la Roma est 16e au classement avec dix points de retard sur l'Inter, leader.