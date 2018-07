Mercato : La Juve publie un énorme clin d'oeil à Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Alors que Cristiano Ronaldo est annoncé du côté de la Juventus durant ce mercato estival, le club turinois a décidé de faire le buzz autour du numéro 7.

À l'heure où tous les faits et gestes sont épiés sur les réseaux sociaux, la Juve n'a pas lancé cette vidéo par hazard. Le 7 juillet, soit le 07/07, le champion d'Italie a publié un hommage à ses derniers numéros 7, sur le réseau social Weibo. En publiant cette étonnante vidéo de dix secondes pour remercier Angelo Di Livio, Gianluca Pessotto, Hasan Salihamidzic, Simone Pepe, Simone Zaza et Juan Cuadrado, la Vieille Dame fait parler d'elle, vu que tout le monde lie ce clip à... Cristiano Ronaldo, le plus connu des numéros 7. « Lequel est votre préféré ? », demande même la formation du Piémont, histoire de dire plus ou moins que le meilleur est à venir.

Dans tous les cas, cette vidéo alimente l'insistante rumeur qui mène Cristiano Ronaldo à Turin. Réponse finale dans les jours à venir, mais le quintuple Ballon d'Or pourrait bien étrenner son numéro fétiche en Serie A après l'avoir baladé au Portugal (Sporting), en Angleterre (Manchester United) et en Espagne (Real Madrid) au cours de la dernière décennie.