Malmené à Rome, Mourinho supplie les médias

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Régulièrement annoncé sur le départ, José Mourinho n’a toujours pas quitté ses fonctions à la Roma. L’entraîneur des Giallorossi tient à son poste et ne comprend pas pourquoi les médias relayent sans cesse des rumeurs sur son avenir. Le Portugais s’est donc plaint de ce traitement en conférence de presse.

Souvent offensif dans ses déclarations, José Mourinho peut aussi jouer la carte de la défense devant les médias. A la veille du choc face à Naples, l’entraîneur de la Roma s’est plaint du traitement que lui réserve la presse italienne. Il est vrai que le Special One fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. Le Paris Saint-Germain, la sélection portugaise, l’Arabie Saoudite… L’ancien coach du Real Madrid, parfois mécontent des ambitions de ses dirigeants, a été annoncé vers plusieurs destinations ces derniers mois.

De quoi agacer le technicien qui a répondu en soulignant son implication avec les Giallorossi. « On pouvait penser qu'il y avait des doutes dans mon esprit. Ou qu'un problème ou bien une frustration pourrait me faire douter, a confié José Mourinho en conférence de presse. J'ai donné ma position de façon claire. J'ai toujours été direct et honnête. Une semaine après ma signature à la Roma, j'ai eu une offre fantastique et j'en ai informé le club. Je ne l'ai pas acceptée par respect pour la Roma. »

Mourinho a refusé le Portugal

« J'ai eu la possibilité de devenir le sélectionneur du Portugal mais le club m'a dit qu'il était important que je reste et je suis resté. Après la finale à Budapest (perdue en Ligue Europa en mai dernier contre le FC Séville 1-1, 4-1 tab), j'ai de nouveau informé le club de l'offre en provenance d'Arabie Saoudite et je l'ai refusée. Je veux rester et me battre malgré toutes les difficultés et les choses négatives. C'est ma position et il n'y a aucun doute. Maintenant je ne veux plus en parler », a prévenu le Portugais, peut-être afin de protéger son vestiaire de ces rumeurs forcément gênantes.