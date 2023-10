Lucas et Théo Hernandez réunis à Paris, Milan s'y oppose

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

A une semaine du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'AC Milan, le club italien regarde de près la situation de Théo Hernandez. Les Milanais veulent vite prolonger l'international français.

Gouverner c’est prévoir, et visiblement les dirigeants de l’AC Milan refusent de prendre le moindre risque concernant Théo Hernandez. Le défenseur français, arrivé en 2019 du Real Madrid, est encore lié jusqu’en 2026 et il n’y a pas d’urgence à le prolonger. Mais ce lundi, la Gazzetta dello Sport révèle que Milan veut rapidement aboutir à un accord avec le joueur de 26 ans, car les dirigeants des Rossoneri sentent que cela s’agite autour de Théo Hernandez et que ce dernier pourrait le faire savoir au club lombard. Andrea Ramazzotti, journaliste du quotidien sportif italien, affirme que « plusieurs clubs européens s’intéressent à Théo Hernandez ». Et parmi ces clubs, il y a le Paris Saint-Germain et Manchester United, de quoi forcément pouvoir motiver le défenseur à demander un bon de sortie au prochain mercato.

Les frères Hernandez réunis au PSG ?

Théo Hernandez : "Jouer à côté de Kylian c'est incroyable, et j'espère que ça va continuer pendant des années" (🎙️ @YassinNfaoui) pic.twitter.com/tCoRuV3U4s — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 15, 2023

Tout cela arrive au moment où Théo Hernandez s'apprête à croiser la route de son frère, Lucas, et du PSG, un club qui pourrait donc le faire signer l'été prochain si l'on en croit la Gazzetta. Pour obtenir l'accord de son joueur, l'AC Milan veut lui faire comprendre que désormais, il est devenu un étendard du club et qu'il peut ouvertement envisager de finir sa carrière dans une équipe qui a des ambitions sportives et des moyens financiers qui ne sont pas à la hauteur de Paris et de Manchester, mais qui sont tout de même conséquents. Invité dimanche de Téléfoot, Théo Hernandez a évoqué la perspective de jouer le Paris Saint-Germain en C1 et notamment de croiser la route de Kylian Mbappé qui pourrait devenir son coéquipier s'il rejoint Paris dans un an : « C'est mieux qu'il aille de l'autre côté. Pour Davide Calabria ? Je lui ai donné des conseils et je vais continuer pour pouvoir le freiner. Bah... faire faute. Je vais lui dire, fais faute quand tu peux, comme ça on le freine et c'est bon ».