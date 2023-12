Le fisc se mêle du dossier Rabiot à la Juventus

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Pleinement satisfaite du rendement d’Adrien Rabiot, la Juventus Turin va tenter de le conserver. La Vieille Dame espère prolonger le contrat du Français qui expire l’été prochain. Mais la tâche s’annonce plus compliquée après la suppression d’un avantage fiscal en faveur des joueurs étrangers.

Un an plus tard, Adrien Rabiot et la Juventus Turin se retrouvent dans la même situation. Le milieu de terrain arrive bientôt en fin de contrat. Et ses dirigeants, totalement satisfaits de ses performances et de son influence au sein du groupe, veulent absolument le conserver. Au-delà du projet sportif, la Vieille Dame devra aussi se montrer convaincante sur le plan financier. Mais la tâche s’annonce plus compliquée à cause d’une mesure prise par le gouvernement. Depuis 2019, l’Italie avait introduit le « decreto crescita » (décret croissance).

L'Italie supprime son décret

Ce dernier permettait aux joueurs étrangers d’être exemptés d’impôts sur 50% de leur revenu salarié. Un vrai coup de pouce pour les pensionnaires de Serie A au moment d’attirer les meilleurs joueurs au monde. Seulement voilà, en octobre dernier, l’Italie a décidé que cette mesure ne concernerait plus les métiers du sport. La fin du décret entrera en vigueur en janvier, et son caractère rétroactif aura une influence sur les contrats signés cet été. Celui d’Adrien Rabiot est donc concerné. D’après le média Calciomercato, la Juventus Turin et le Français avaient prévu le coup, d’où la prolongation pour une seule année.

On apprend également que la fin du décret n’inquiète pas vraiment les Bianconeri, davantage disposés à investir sur l’ancien Parisien que sur une éventuelle recrue. Adrien Rabiot est effectivement considéré comme une valeur sûre totalement adaptée et impliquée. Le club turinois semble donc prêt à augmenter le salaire actuel d’Adrien Rabiot qui dépasse les 7 millions d’euros par an (bonus compris). Suffisant pour le retenir une fois de plus ? En tout cas, le Paris Saint-Germain ne représentera pas un obstacle sur ce dossier.