La Juventus négocie, encore 2 points en moins ‍!

Par Claude Dautel

Déjà sanctionnée d'une perte de 10 points au classement, la Juventus aurait négocié avec la justice sportive concernant une autre affaire. Et cela devrait lui coûter deux points en plus au classement actuel.

Battue dimanche soir par l’AC Milan, la Juventus ne peut plus rêver de la Ligue des champions la saison prochaine. Mais si l’on en croit la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri vont également dire adieu à l’Europa League et se contenter de la League Europa Conférence. Avec les dix points perdus la semaine au classement, Adrien Rabiot et ses coéquipiers se retrouvent à la 7e place du classement de Serie A avec 1 point de retard sur l’AS Rome. Mais à en croire le quotidien sportif italien, dans le cade d’une deuxième affaire, les dirigeants de la Juventus ont négocié avec Giuseppe Chine, le procureur de la fédération italienne de football et un accord devrait être trouvé dans une sorte de plaider coupable.

La Juventus a négocié avec la justice

Juve, gli scenari: col patteggiamento possibile -2: niente Europa League ma Conference ok https://t.co/RnvmdsxyrT — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) May 29, 2023

Pour solder ce dossier, les deux parties devraient en effet s’entendre dans les prochaines 24 heures pour une amende et une perte de deux points supplémentaires au classement. Avec cela, la Juventus serait tout de même qualifiée pour la League Europa Conférence et la Vieille Dame en aurait fini avec ses affaires extra-sportives. Pour mémoire, le club de Turin était accusé d'avoir manipulé la bourse italienne en donnant des infos financières bidons à ses investisseurs entre 2018 et 2021. Tout cela en notifiant des plus-values fictives lors de la vente de joueurs et en s'arrangeant illégalement pour différer le paiement de salaires pendant la période du Covid19.