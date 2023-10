L'Inter a la haine, Lukaku affrontera 50.000 sifflets

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Prêté à l’Inter Milan la saison dernière, Romelu Lukaku avait d'abord envisagé d’y rester. Mais l’attaquant sous contrat avec Chelsea a finalement décidé de ne pas revenir et de rebondir à la Roma. Trahis, les supporters nerazzurri lui préparent un retour désagréable à San Siro.

Romelu Lukaku a peut-être déjà coché le 29 octobre dans son calendrier. Ce n’est pas une date anodine pour l’attaquant prêté à la Roma. L’international belge, toujours sous contrat avec Chelsea, va retrouver l’Inter Milan après le feuilleton animé de l’été. Rappelons que l’avant-centre évoluait en prêt chez les Nerazzurri la saison dernière. Le finaliste de la Ligue des Champions, séduit par ses performances, espérait conserver Romelu Lukaku qui avait dans un premier temps donné son accord.

50 000 sifflets contre Lukaku !

Mais l’ancien joueur de Manchester United avait finalement changé d’avis. Après avoir envisagé un départ chez l’ennemi, la Juventus Turin, le Diable Rouge a atterri en prêt chez les Giallorossi. Une trahison impardonnable pour la Curva Nord qui lui prépare un accueil particulièrement hostile. « Le jour du retour le plus désagréable approche, faisons tout pour être prêts, a annoncé le groupe de supporters. Le 29 octobre est un jour à marquer en rouge pour faire entendre le dégoût que suscite celui qui nous a tourné le dos de la plus indigne des manières. »

« Un personnage qui s'est avéré être un petit homme, car avant d'être un champion il faut être un homme et savoir respecter la parole donnée. Nous t'avons défendu de toutes nos forces et tu nous as récompensés en nous tournant le dos. Avant le match contre la Roma, la Nord distribuera 50 000 sifflets à utiliser à en perdre le souffle à chaque fois que celui qui a trahi notre maillot touchera le ballon. Montrez à tous comment ceux qui se sont montrés indignes de porter nos couleurs méritent d'être traités », ont conclu les fans de l’Inter, impatients de retrouver leur ancien joueur.