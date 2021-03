Juventus : Cristiano Ronaldo, un sondage terrifiant

Dans : Serie A.

Cristiano Ronaldo ne gagnera pas la Ligue des champions cette saison avec la Juventus, et la star portugaise est désormais sévèrement jugée en Italie. Au point de quitter la Serie A ?

Au lendemain de l’élimination de la Juventus par le FC Porto, les supporters du club turinois sont sous le choc, la Vieille Dame quittant la Ligue des champions de manière brutale, comme cela avait déjà été le cas l’an passé contre l’OL. Mais cette fois, Cristiano Ronaldo n’échappe pas aux critiques, notamment parce qu’il a été totalement fautif lors du deuxième but portugais en n’étant pas attentif dans le mur sur le coup-franc de Porto. Dans un sondage réalisé sur TMW, 74% des votants estiment que le projet Ligue des champions avec Cristiano Ronaldo est un échec et qu’Andrea Agnelli doit se débarrasser de sa star lors du prochain mercato, 11% seulement étant décidés à voir la Juventus prolonger le contrat du quintuple Ballon d’Or. Et si les supporters du club italien sont sévères, que dire des médias où cela tape dur sur le joueur de 36 ans.

Faute grave pour Cristiano Ronaldo

Consultant pour Sky Italia, qui diffuse la Ligue des champions, le légendaire Fabio Capello a été franc et direct lorsqu’il s’est retrouvé face à Andrea Pirlo, l’actuel entraîneur de la Juventus. « Se retourner comme Cristiano Ronaldo l'a fait sur le coup-franc c’est très grave et même impardonnable. Quand on est dans un mur sur un coup-franc, on n’a pas le droit d’avoir peur du ballon. Cristiano Ronaldo a tourné le dos sur le coup-franc du 2-2, c’est impardonnable, il n’a aucune excuse », a lancé Maître Capello. Même s’il était forcément gêné aux entournures, Andrea Pirlo a assumé le choix de mettre CR7 dans cette position, tout en reconnaissant « qu’une erreur avait été commise et qu’en Ligue des champions cela se paie cash ». Désormais éliminé de la Ligue des champions, et plus vraiment en course pour le titre de Champion d'Italie, la Juventus va devoir se réinventer, reste à savoir si cela sera avec ou sans Cristiano Ronaldo.