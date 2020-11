Juventus : Cristiano Ronaldo au PSG ? Pas avant 2022 !

Dans : Serie A.

Après deux saisons réussies sur le plan personnel mais marquée par des échecs en Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam et l’Olympique Lyonnais, Cristiano Ronaldo se pose quelques questions sur son avenir.

A 35 ans, il peut encore tenter une nouvelle aventure, et vue sa forme actuelle, aucun club européen ne cracherait sur une telle arrivée. Le PSG est annoncé comme intéressée par l’idée de l’avoir dans son effectif, surtout que la Juventus est soupçonnée d'être désireuse de faire quelques économies sur l’immense salaire de CR7 (31 ME par an), qui a encore un an et demi de contrat. Mais si ces premiers chiffres sont inquiétants pour la colonne dépense, la réalité est bien différente au sein de la Juventus. Président de la Vieille Dame, Andrea Agnelli entend bien conserver le Portugais jusqu’en 2022 au minimum. Grâce à lui, la Juventus a récemment signer des contrats colossaux, comme celui avec Adidas, équipementier jusqu’en 2027 pour la somme de 50 ME par an tout de même, révèle la Gazzetta dello Sport.

Dans le même temps, Allianz a renouvelé son partenariat pour le naming du stade jusqu’en 2030. Enfin, c’est sans compter sur l’explosion des ventes de maillot de la Juventus, notamment à l’étranger. Les scores ont grimpé en Asie et dans les pays arabes grâce au maillot légendaire floqué Cristiano Ronaldo, et permet aussi des retombées sur le marketing, les droits TV et les réseaux sociaux qui arrivent dans les poches des dirigeants piémontais. De quoi rentabiliser son transfert pour 100 ME en provenance du Real Madrid, mais aussi son juteux salaire, qui permet non seulement à la Juventus d’être plus suivie que jamais, mais aussi de continuer son développement à l’international. Résultat, les rumeurs peuvent courir. Sauf si CR7 annonçait de manière fracassante son envie de changer d'air, la Juventus ne compte pas se priver de la poule aux oeufs d'or.