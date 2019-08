Juve : Rabiot prépare un duo de choc avec Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Sans faire de bruit, Adrien Rabiot réussit pour le moment ses débuts à la Juventus Turin.

Avant la reprise de la Serie A ce week-end, le milieu de terrain fait bonne impression chez les Bianconeri, où l’entraîneur Maurizio Sarri est déjà bluffé par son potentiel. Il faut dire que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain se montre sérieux au quotidien, en prenant exemple sur son nouveau coéquipier Cristiano Ronaldo. Sans doute le meilleur modèle à suivre pour Rabiot.

« C’est un grand professionnel, a constaté le Français interrogé par Sky Sport. C’est un grand avantage pour moi de m’entraîner et de jouer avec un joueur comme lui. Nous jouons tous les deux à gauche, ce qui nous permet d'améliorer notre entente et de mieux nous trouver. Lors des matchs que nous avons joués ensemble, on s'est bien entendu. C’est aussi très utile pour l’équipe d’avoir un joueur comme lui, on peut prendre exemple sur lui. »

L’entente Rabiot-CR7

Mais pour le natif de Saint-Maurice, le Portugais n’est pas qu’un modèle. En tant que milieu relayeur gauche, Rabiot espère entretenir une relation privilégiée avec CR7. « J’ai beaucoup joué cet été, car j’avais besoin de m’adapter à l’équipe. Je parviens à créer d’excellentes affinités avec Cristiano Ronaldo, a-t-il confié au site officiel de la Juve. S’entraîner avec lui me permet de m’améliorer. Sa présence est bonne pour le groupe. » Le quintuple Ballon d'Or s'est-il trouvé un nouveau passeur ?