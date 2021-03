Juve : Cristiano Ronaldo sur coup franc, l’étonnante révélation

Dans : Serie A.

Tireur numéro 1 de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo ne possède pas un grand pourcentage de réussite sur coup franc. L’attaquant portugais échoue très souvent depuis son arrivée en Italie alors que ses tentatives font toutes trembler les filets à l’entraînement.

Si Cristiano Ronaldo (23 buts) occupe actuellement la tête du classement des buteurs de Serie A, ce n’est clairement pas grâce à ses coups francs. L’attaquant de la Juventus Turin a beau multiplier les tentatives, rien n’y fait, ça ne veut pas rentrer. Une maladresse étonnante quand on sait que les coups de pied arrêtés représentaient l’une de ses spécialités il y a quelques années. Mais que les fans de Cristiano Ronaldo se rassurent, le Portugais n’a pas perdu son talent dans cet exercice. Demandez donc à Carlo Pinsoglio, le gardien remplaçant des Bianconeri qui encaisse les buts de CR7 au quotidien.

Cristiano Ronaldo malchanceux ?

« Cristiano est un garçon simple, ce n'est pas une star. Il est tranquille, il aime rire et plaisanter. A l'entraînement, il s'exerce aux coups franc et il les marque tous, a raconté le portier italien dans un entretien accordé au journal Tuttosport. Je ne saurais pas dire pourquoi il ne marque pas sur cet exercice (en match) mais il est peut-être un peu malchanceux. Mon entente avec lui est née immédiatement quand il s'entraînait à tirer au but. »

« On partage une très belle amitié et je suis encore plus honoré quand je vois le joueur qu'il est, a ajouté Carlo Pinsoglio. Mes coéquipiers se moquent de moi en disant que je rejoindrai le staff du Portugal pour Cristiano pendant l'Euro. » Espérons que l’international portugais ne retrouvera pas subitement l’efficacité contre l’équipe de France, son futur adversaire cet été. En tout cas, il faut s’attendre à ce que Cristiano Ronaldo continue de s’entraîner avec acharnement. D’autant que pendant ce temps-là, un certain Lionel Messi a beaucoup plus de réussite que lui dans ce domaine.