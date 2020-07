Ita : Zlatan Ibrahimovic version low cost pour rester à l'AC Milan ?

Dans : Serie A.

Annoncé comme proche de la retraite sportive, Zlatan Ibrahimovic pourrait finalement prolonger son contrat à l'AC Milan.

Il y a encore quelques semaines, l’avenir de Zlatan Ibrahimovic semblait devoir s’écrire loin de Milan, l’attaquant suédois, qui n’est pas pour rien dans la superbe fin de saison des Rossoneri, étant annoncé comme proche d’un retour en Suède pour prendre sa retraite. Mais à 38 ans, Ibra n’est pas décidé à ranger ses crampons et il l’a fait savoir dans un message Zlatanesque ce week-end. « Vous pensez que je suis fini, que ma carrière est bientôt terminée. Vous ne me connaissez pas. J’ai dû me battre toute ma vie. Personne ne croyait en moi, alors j’ai dû croire en moi. Certaines personnes ont voulu me briser mais ils n’ont fait que me rendre plus fort. D’autres ont voulu profiter de moi, ils m’ont rendu plus intelligent. Et maintenant vous pensez que je suis fini ? Je n’ai qu’une chose à dire : je ne suis pas comme vous parce que je ne suis pas vous. Je suis Zlatan Ibrahimovic. Je ne fais que m’échauffer », a lancé l’ancien buteur du Paris Saint-Germain.

Et ce lundi, la Gazzetta dello Sport annonce que Mino Raiola négocie actuellement avec les dirigeants de l’AC Milan pour que Zlatan Ibrahimovic continue son aventure en Lombardie. Pour aboutir à un accord sur une prolongation de contrat, l’attaquant suédois aurait même fait savoir, via son agent, qu’il était prêt à accepter une baisse de son salaire actuel. Un effort non négligeable de la part d’un Zlatan Ibrahimovic qui a toujours fait très attention à ce que son talent soit payé à sa juste valeur. Mais loin de penser à la retraite, le géant suédois a bien l'intention de faire souffrir encore quelques défenseurs et ce n'est pas l'AC Milan qui s'en plaindra.