EdF : Zidane va prendre sa place, Deschamps est au courant

Vendredi, la presse espagnole lâchait une véritable bombe au sujet de l’avenir de Zinedine Zidane, pressenti pour succéder à Didier Deschamps chez les Bleus.

Le journaliste Josep Pedrerol surprenait tout le monde en faisant savoir qu’il était possible que Zinedine Zidane remplace Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France après l’Euro cet été. Un scénario qui dépend bien sûr des résultats du Real Madrid d’ici la fin de la saison ainsi que des performances des Bleus durant l’Euro. Et pour cause, on imagine assez mal Didier Deschamps céder sa place à Zinedine Zidane en cas de titre de champion d’Europe, à un an seulement de la Coupe du monde au Qatar. Cela étant, cette hypothèse est sur le bureau du président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët. Mais alors, qu’en pense Didier Deschamps ?

La question lui a directement été posée sur l’antenne de TF1. Evasif au sujet du timing, Didier Deschamps a toutefois reconnu que Zinedine Zidane était l’homme idoine pour le remplacer aux commandes de l’Equipe de France. L’entraîneur du Real Madrid, qui n’a jamais caché son désir de prendre un jour la tête de la sélection tricolore, appréciera. « Sa réussite, en tant qu’entraineur, lui a donné beaucoup de crédibilité. La légitimité, il l’avait, mais la crédibilité, il est allé la chercher avec son club. Donc c’est probable qu’à un moment où un autre ça puisse arriver » a lancé Didier Deschamps, intimement persuadé que son ami Zinedine Zidane serait un excellent sélectionneur pour l’Equipe de France. Des propos qui prouvent par ailleurs qu’il n’y a aucune tension entre les deux hommes malgré les propos de Zinedine Zidane, qui a déclaré ce week-end qu’il ne comprenait pas vraiment pourquoi Karim Benzema n’était pas chez les Bleus après une nouvelle prestation de grand talent au Real Madrid.