Ita : Rabiot a peur de la concurrence, bienvenue à la Juventus !

Arrivé à la Juventus lors du dernier mercato, après six mois sans jouer au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot cire le banc avec la Vieille Dame, Maurizio Sarri ne lui faisant, pour l'instant, pas confiance. L'entraîneur de la Juve a reconnu cette semaine qu'Adrien Rabiot était un joueur très sensible, mais cela ne changera pas les choses, pour être titulaire le milieu français devra le mériter. Et tout cela pendant que Blaise Matuidi, à qui on promettait une saison compliquée, est un titulaire indiscutable. Forcément de quoi titiller le clan Rabiot.

Mais pour Ludovic Obraniak, il est évident que l'ancien parisien n'a qu'une solution pour se faire une place dans un club aussi prestigieux que la Juventus. « Adrien Rabiot récolte tout simplement ce qu’il a semé. A un moment donné, il avait un boulevard au Paris Saint-Germain, il suffisait d’être un tout petit peu plus intelligent, Tuchel lui avait envoyé un message en début de saison en lui confiant le brassard, il comptait sur lui, il avait largement sa place pour jouer dans le milieu de terrain du PSG, c’est son club d’enfance, il y avait tout pour lui. Il a fait le choix d’aller dans un des plus grands clubs du monde, et bien il faut accepter la concurrence et arrêter de fuir à chaque fois qu’il y a un obstacle. Là, il va falloir affronter un obstacle plutôt grand, mais s’il met son caractère au service de son talent, je suis certain qu’il peut jouer à la Juventus. Après, c’est son comportement à l’entraînement chaque jour qui va dicter les choix de Sarri. S’il sort un peu de son confort, il a toutes les qualités pour jouer », a confié, sur RMC, l'ancien joueur, qui pense donc qu'Adrien Rabiot finira par s'imposer pour peu qu'il s'en donne les moyens.