Gianluigi Buffon officialise la fin de sa carrière

Agé de 45 ans, et légende vivante du football italien, Gianluigi Buffon a annoncé ce mercredi qu'il avait décidé de ranger ses crampons et ses gants. Le gardien de but transalpin, champion du Monde en 2006, n'aura joué qu'une seule fois dans un club étranger, c'était au PSG. Commencée à Parme, la carrière de Gigi Buffon s'est achevée dans le même club.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG