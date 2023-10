Ita ‍: Olivier Giroud élu gardien de la semaine en Serie A

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

L'AC Milan est passée en tête de la Serie A grâce à sa victoire (0-1) face au Genoa. Un match dans lequel Olivier Giroud a eu un rôle incroyable, ce qui lui vaut une nomination étonnante.

C'est une séquence qui a fait le buzz dans toute l'Europe depuis samedi soir. Mike Maignan ayant été expulsé en toute fin du match, Olivier Giroud s'est transformé en gardien de but de l'AC Milan alors que son équipe menait 1-0. Si l'attaquant français a été sauvé par un de ses poteaux, il a également réussi une sortie kamikaze qui a permis d'éviter l'égalisation du Genoa. Fou de joie au coup de sifflet final, Olivier Giroud a suscité l'enthousiasme de tout le pays, au point même que des maillots de gardien de but de Milan floqués à son nom ont été mis en vente. Depuis Clairefontaine, où il a rejoint l'équipe de France ce lundi, le buteur a appris que la Serie A avait décidé de le placer dans l'équipe type de la dernière journée de championnat, ce qui lui est déjà arrivé. Mais si Olivier Giroud est dans le onze, c'est dans le rôle de gardien de but. De quoi se souvenir longtemps de cet exploit.