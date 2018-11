Ita : Mort, un supporter de la Juventus en appelle à Cristiano Ronaldo !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Agé de 77 ans, Mario Stefanini est décédé la semaine passée et ce supporter acharné de la Juventus a laissé une dernière volonté assez originale. En effet, dans l'entrefilet annonçant son décès dans le quotidien locale Il Giornale di Barga, la famille de ce fan absolu de la Vieille Dame a relayé la demande de ce dernier. Et les lecteurs du journal et ceux qui souhaitaient assister à l'enterrement du défunt, samedi, ont appris sa demande pour le moins originale. « Je ne veux pas de fleurs, mais des buts de CR7 », a indiqué Mario Stefanini. Cristiano Ronaldo sait désormais que lorsqu'il marquera des buts, un supporter de la Juventus le regardera d'en haut...