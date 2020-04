Ita : Les clubs votent à 100 % pour une reprise de la Série A !

Dans : Serie A.

Pays très touché par le Covid-19, l’Italie prépare doucement son retour à la vie normale. Mais c’est la cacophonie autour de la reprise du football…

Lundi soir, le Ministre des sports italien Vincenzo Spadafora indiquait notamment que le football était le « dernier problème auquel (nous) devons faire face », bien qu’il comprenne l’envie des clubs et des supporters de voir le grand retour de la Série A. Quelques heures plus tard, l’AIC (l’équivalent de l’UNFP en Italie) se prononçait en faveur d’une reprise sur le terrain « le plus tôt possible avec les garanties de sécurité les plus larges ». Mais les médias italiens affirmaient que 8 clubs (Parme, Spal, Brescia, Torino, Sampdoria, Udinese, Bologne et la Fiorentina) étaient farouchement opposés à la reprise de la Série A dans les semaines à venir.

Une information totalement balayée ce mardi puisque la Gazzetta dello Sport annonce qu’à l’occasion de l’assemblée de la Ligue en début d’après-midi, les 20 clubs de Série A se sont exprimés en faveur d’une reprise de la Série A avec un vote à l’unanimité pour que le championnat reprenne. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’envoyer les joueurs au charbon si les conditions sanitaires ne permettent pas une sécurité maximum des joueurs mais au niveau des clubs, on estime qu’une reprise de l’entraînement d’ici trois semaines est possible afin de pouvoir ensuite terminer la saison avant le mois d’août. Une information importante à deux jours de la réunion très attendue de l’UEFA, qui doit s’exprimer jeudi concernant le calendrier de la Ligue des Champions et la suite des championnats européens. Même si bien évidemment, la reprise du foot dans les différents pays restera conditionnée et dépendante des décisions de chaque gouvernement.