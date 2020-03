Ita : La Serie A suspendue 5 minutes avant Parme-Spal !

Dans : Serie A.

Le match entre Parme et Spal, qui devait débuter ce dimanche à 12h30, a été reporté alors que les deux formations s’apprêtaient à entrer sur la pelouse d'un stade totalement vide. Au dernier moment, le ministre italien des sports a demandé l’arrêt immédiat du championnat d’Italie. Pour l’instant, c’est la confusion la plus totale de l’autre côté des Alpes où des mesures drastiques viennent d’être prises suite à l’épidémie de coronavirus. On ne sait pas encore ce que va décider la Fédération italienne de football, qui avait décidé de faire jouer toutes les rencontres à huis clos.

Pour Vincenzo Spadofara, ministre des Sports, le déroulement normal de la Serie A serait une totale aberration. « Ce serait insensé en ce moment de mettre en danger la santé des joueurs, des arbitres, des entraîneurs et des fans qui se réuniront sûrement pour regarder les matchs, avec comme seule explication qu’il ne faut pas suspendre le football pour ne pas perturber ses intérêts », a confié le ministre. Une décision officielle devrait être prise vers 13h affirme la Gazzetta dello Sport.

Mise à jour à 13h45 : Au final, l'arbitre a été autorisé à donner le coup d'envoi de la rencontre avec quasiment une heure de retard.