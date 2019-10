Ita : L'énorme anecdote de Buffon sur Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A, Foot Europeen, Ligue des Champions.

En dix-sept années de carrière, Cristiano Ronaldo a marqué 699 buts en 973 matchs toutes compétitions confondues.

Ce lundi lors de la rencontre entre le Portugal et l’Ukraine, comptant pour les qualifications pour l’Euro 2020, l’attaquant de 34 ans aura donc l’occasion de dépasser la barre mythique des 700 buts en carrière. Et s’il devait ne retenir qu’une seule de ses réalisations, CR7 avait récemment choisi son ciseau acrobatique inscrit avec le Real Madrid contre la Juventus en quarts de finale de la Ligue des Champions 2018. Un but important, qui plus est face à une légende comme Gianluigi Buffon. Marqué au fer rouge par ce magnifique but, le gardien italien a d’ailleurs fait une confidence sur ce moment magique.

« Le ciseau de CR7 ? Après 25 secondes de frustration à cause du but encaissé, j'ai pensé que ce qu'il avait fait était quelque chose de très beau. Et je lui ai demandé : 'Cristiano, quel âge as-tu déjà ?'. Il m'a répondu : 'c'est pas mal ce que j'ai fait pour un homme de 33 ans non ?'. Finalement, nous avons ri tous les deux. À la fin de ma carrière, j'ai eu la possibilité de jouer avec Cristiano, et c'est une valeur en plus. C'est un garçon éduqué, on le voit à la façon dont il se comporte avec ses partenaires. Nous prenons toujours deux à trois minutes pendant l'entraînement pour parler et pour moi, c'est vraiment un plaisir de l'avoir rencontré », a lancé, sur La Gazzetta dello Sport, Buffon, qui ne regrette donc pas d’avoir quitté le Paris Saint-Germain pour retrouver sa Juve et sa nouvelle star portugaise l’été dernier.