Ita : L'AC Milan fait appel de sa sanction devant le TAS

Les dirigeants de l'AC Milan ont annoncé ce mercredi soir qu'ils faisaient appel de la sanction prononcée par l'UEFA qui dans l'après-midi avait indiqué que le club lombard était privé d'Europa League lors de la saison 2018-2019. L'instance européenne du foot a puni Milan pour le non respect du fair-play financier. Dans leur communiqué, les responsables milanais estiment que le Tribunal Arbitral du Sport rendra rapidement un jugement en faveur de leur club, et que d'ici là ils resteront silencieux sur ce sujet.

