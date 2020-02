Ita : Juventus-Inter reporté au 13 mai à cause du coronavirus

La rencontre au sommet de la Serie A qui devait opposer dimanche soir la Juventus à l'Inter Milan a finalement été reporté au mercredi 13 mai prochain.

Compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui touche une partie de l'Italie, le match entre la Juventus et l'Inter devait se jouer à huis clos dimanche soir à l'Allianz Stadium de Turin. Mais la ligue italienne de football a finalement décidé que cela n'était ni équitable ni bon pour le business. Outre le choc Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-Spal et Sassuolo-Brescia auront également lieu le 13 mai, aucune autre date n'étant disponible pour toutes ces équipes.

