De Toulouse au Milan AC, le rêve de Comolli est en marche ‍!

Par Mehdi Lunay

Depuis son arrivée au poste de président du TFC, Damien Comolli a remis la ville rose sur la carte du football français. Une réussite qui ne laisse pas insensible le Milan AC, club partenaire du Toulouse FC chez RedBird.

Tantôt adulé, tantôt moqué. Damien Comolli a connu une carrière de dirigeant de club plutôt agité avec des hauts et des bas dans l'Europe entière. Passé par Tottenham, Liverpool, Saint-Etienne et Fenerbahçe, il est monté en grade à Toulouse. Quand le fonds américain RedBird a racheté le TFC en 2020, il a nommé Comolli président du club. Certains supporters toulousains ont grimacé, ils ont heureusement changé d'avis depuis. Avec Comolli à sa tête, le TFC est revenu au premier plan. Il est remonté en Ligue 1 en deux ans, il a gagné la coupe de France, il a retrouvé l'Europe et il bénéficie surtout d'un effectif solide et bien pensé.

Comolli, bientôt président du Milan AC ?

Le très bon bilan de Damien Comolli a séduit l'autre club de RedBird : le Milan AC. Les Rossoneri pensent à changer de président cet été. Le titulaire actuel du poste, Giorgio Furlani, risque de quitter son poste pour occuper un poste plus important au sein de la galaxie RedBird. Selon les informations de la presse italienne et notamment de Tuttomercatoweb, Damien Comolli est bien placé pour prendre la succession de Furlani.

👀 🔴⚫ Aggiornamenti sull'anteprima su Damien Comolli e il #Milan



➡ Dovrebbe ricoprire il ruolo di amministratore delegato, con Giorgio Furlani a ricoprire un'altra scrivania importante del progetto di RedBird.

➡ Con Comolli potrebbe arrivare anche un altro dirigente https://t.co/imyCC2UhCg pic.twitter.com/ylV7gCoFtl — Marco Conterio (@marcoconterio) April 4, 2024

Dans sa mission milanaise, Comolli serait assisté d'un dirigeant adepte comme lui de la data et de Zlatan Ibrahimovic. Même s'il est apprécié des supporters toulousains et qu'il aime sa vie dans la ville rose, Damien Comolli aura du mal à refuser une opportunité au sein du prestigieux Milan AC. Reste à voir si cela se finalise rapidement. Ce serait un évènement car aucun français n'a jamais dirigé le Milan AC, ni même l'un des trois grands clubs italiens (Juventus-Inter-AC Milan). Seuls deux étrangers ont dirigé le Milan AC depuis sa création en 1899.