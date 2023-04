Ita : Giroud veut recruter Pavard à Milan

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Le Bayern Munich vit une fin de saison assez chaotique. Certains joueurs ne devraient pas continuer l'aventure avec le club bavarois dans les prochains mois, comme Benjamin Pavard.

Le Bayern Munich est à la fin d'un cycle. Les champions d'Allemagne en titre éprouvent pas mal de peine à terminer leur saison. Eliminés de la Coupe d'Allemagne, de la Ligue des champions et désormais deuxièmes en Bundesliga, les hommes de Thomas Tuchel inquiètent. L'été prochain devrait être celui du changement pour le Bayern Munich. Pas mal de joueurs pourraient quitter le navire. C'est notamment le cas de Benjamin Pavard. En fin de contrat en juin 2024 et présent au club depuis 2019, le champion du monde se cherche un nouveau défi. Et les clubs intéressés par son profil ne manquent pas vraiment.

Pavard s'imagine déjà en Italie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Pavard (@benpavard21)

Parmi les clubs qui peuvent accueillir Benjamin Pavard, l'AC Milan... Et à l'approche du début du mercato estival, les moindres indices laissés par les joueurs sont scrutés. Par exemple, l'arrière droite du Bayern était présent dans les travées de San Siro ce dimanche pour assister à la rencontre entre Milan et Lecce. Interrogé sur son avenir par La Gazzetta dello Sport, Pavard en a profité pour en dire plus sur son avenir et ouvrir la voie à une arrivée en Lombardie : « Je suis disponible pour évaluer de nouveaux projets intéressants. Giroud me dit toujours que l'Italie est un pays où tu vis 100 % football. Il m'a parlé de la magie des derbies et de la grande fête des supporters pour le Scudetto. J'aimerais beaucoup jouer avec lui car nous sommes de très bons amis, la Serie A est un championnat très intéressant ». Si Pavard se place donc pour débarquer à l'AC Milan, il souhaite en revanche arriver en tant que défenseur central et non plus un joueur de côté. Pour le moment, Milan ne manque pas de joueur dans l'axe, avec Tomori, Thiaw, Gabbia, Kjaer et Kalulu, même si ces joueurs peuvent aussi évoluer à droite. Les champions d'Italie devront donc faire des choix forts s'ils veulent récupérer Pavard, déjà amoureux du club et de la ville.