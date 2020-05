Ita : Fausse alerte pour Zlatan Ibrahimovic

Dans : Serie A.

Mardi en début d’après-midi, l’inquiétude régnait à l’AC Milan autour de l’état physique de Zlatan Ibrahimovic.

Et pour cause, la Gazzetta dello Sport indiquait que le staff médical du club lombard craignait un souci majeur au tendon d’Achille, ce qui aurait sans doute signifié la fin de la carrière du Suédois de 38 ans. Mais ce mardi, les nouvelles de l’ancien buteur du Paris Saint-Germain sont bonnes. Dans un communiqué officiel, l’AC Milan annonce que « le tendon d’Achille est parfaitement intact » et qu’un examen de contrôle sera effectué dans dix jours pour Zlatan Ibrahimovic, qui souffre simplement d’une blessure musculaire au mollet.