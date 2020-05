Ita : Grave blessure pour Zlatan Ibrahimovic ?

Dans : Serie A.

Zlatan Ibrahimovic a quitté ses coéquipiers de l'AC Milan ce lundi, l'attaquant suédois pourrait être touché au tendon d'Achille.

C’est l’alerte général au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic a ressenti une douleur au mollet ce lundi après avoir reçu un coup à l’entraînement, et la douleur était telle que le buteur suédois du club lombard a été contraint de quitter Milanello afin de passer des examens complémentaires. Selon la Gazzetta dello Sport, le staff médical de l’AC Milan craint un souci majeur au tendon d’Achille, même si l’hypothèse d’une plus simple élongation du mollet est encore envisagée. Mais l’on craint une absence longue durée, six mois au moins, de Zlatan Ibrahimovic, et ce sont les résultats des examens que l'ancien joueur du PSG passe en ce moment qui dévoileront si la saison de ce dernier est d'ores et déjà terminée, et la prochaine largement compromise ou s'il pourra revenir rapidement.