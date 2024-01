Verratti s’éclate au Qatar avant un étonnant come-back

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Après onze années au PSG, Marco Verratti a quitté le club parisien il y a six mois et à seulement 31 ans, sa destination a surpris beaucoup de monde puisque l’international italien a signé à Al-Arabi au Qatar.

A l’heure où l’Arabie Saoudite a récupéré énormément de grands noms du football lors du dernier mercato estival, Marco Verratti a pris tout le monde à contrepied en signant… au Qatar. Indésirable au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique ne comptait pas sur lui en raison de gros doutes au sujet de son hygiène de vie, le natif de Pescara a rejoint le club d’Al-Arabi où il a disputé dix matchs et délivré cinq passes décisives. Loin de la pression des supporters des clubs de Saudi Pro League ou de l’exigence du haut niveau européen, Marco Verratti vit une pré-retraite paisible et amusante, selon le journal AS.

Une pige dorée au Qatar puis un retour en Série A ?

En effet, le média espagnol fait un focus sur l’ancien milieu de terrain du PSG, lequel vit sa meilleure vie au Qatar avec des sorties divertissantes (restaurants, moto GP, Formule 1) et un rythme de vie très tranquille qui le change logiquement de l’exigence qu’il a connu au PSG pendant plus de dix ans. Cela étant, rien ne dit que Marco Verratti va terminer sa carrière au Qatar car son contrat court jusqu’en juin 2025.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ducati Corse (@ducaticorse)

Il aura alors 33 ans et il n’est pas fou de penser qu’à cet âge, le « Petit Hibou » comme il était amicalement surnommé au PSG, pourrait retenter une ultime aventure en Europe. Un incroyable come-back en Italie est notamment envisagé selon AS, qui indique que des bruits dans la Botte font état d’un possible retour de Marco Verratti en Série A afin d’y terminer sa carrière. Le joueur n’en est sans doute pas encore là et compte bien d’abord profiter de sa pige qatarienne d’autant qu’aucun club en Italie sera en mesure de lui payer le salaire qu’il perçoit actuellement à Al-Arabi puisque ses émoluments sont estimés à 35 millions d’euros par an. Soit plus du double par rapport au salaire XXL qu’il percevait déjà au PSG.