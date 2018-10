Ita : Cristiano Ronaldo fait pleurer les supporters italiens

Dans : Serie A, Ligue 1.

La signature de Cristiano Ronaldo a fait la joie des fans de la Juventus, lesquels ont été surpris comme tout de le monde du transfert rapide de la star portugaise du Real Madrid au coeur de l'été. Mais si la venue de CR7 en Serie A est évidemment un énorme coup de projecteur sur un championnat qui en avait un peu besoin, il a un effet indirect qui agace les tifosi des 19 autres clubs présents dans l'élite du football italien. En effet, comme le constate ce mercredi Tuttosport, les dirigeants des rivaux de la Juventus veulent profiter au maximum de l'effet Cristiano Ronaldo et cela se ressent sur le plan du prix des tickets lorsque la Vieille Dame évolue loin de son stade.

Ainsi pour le match Chievo-Juventus, le prix le moins cher pour un billet était de 50 euros, tandis qu'il faudra débourser au minium 75 euros pour assister au déplacement de la Juventus à San Siro. De plus, le quotidien sportif précise que les augmentations les plus radicales ont lieu dans les virages, et pas uniquement dans les parties VIP. Cependant, cette politique porte ses fruits, puisque malgré ces hausses tarifaires les tickets pour les matches de la Juventus s'arrachent beaucoup plus rapidement que les saisons précédentes. Pourquoi se gêner...