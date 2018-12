Ita : Cristiano Ronaldo en fait trop, même Matuidi est KO

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Malgré un léger temps d’adaptation, Cristiano Ronaldo a réalisé une première partie de saison très satisfaisante à la Juventus Turin. Déjà auteur de 11 buts en Série A, le Portugais a mis tout le monde à ses pieds en Italie. Son partenaire Blaise Matuidi est d’ailleurs très élogieux à l’égard de l’ancien buteur de Manchester United. Interrogé par le Journal du Dimanche, le champion du monde 2018 a encore une fois mis en avant l’état d’esprit de CR7, un véritable bourreau de travail, qui mérite amplement sa réussite selon Blaise Matuidi.

« Cristiano Ronaldo, c’est un très grand. Il travaille énormément… Il faut le voir pour comprendre, parce qu’on peut se dire « oui mais bon, tout le monde travaille ». OK, mais la façon dont lui travaille, en mettant aussi en perspective tout ce qu’il a déjà gagné : chapeau. J’en avais entendu parler, bien sûr, mais j’ai quand même été surpris. Le lendemain d’un match où on était tous rincés, il était déjà en train de bosser en salle de muscu. Un des premiers arrivés, un des derniers sortis. À son âge, avec son palmarès, il n’aurait pas besoin de tout ça. Mais il a encore envie de prouver, de tout gagner, même à l’entraînement. Quand je le regarde et que je me repasse sa carrière, je me dis que tout est mérité » a expliqué l’ex-milieu défensif du Paris Saint-Germain, qui ne cache pas qu’il a rarement vu un tel travailleur durant sa carrière.