Ita : Cristiano Ronaldo, c’est le Ballon d’Or pour les nuls

Dans : Serie A.

Toujours performant avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo fait encore partie des tout meilleurs joueurs au monde. L’attaquant portugais reste une référence, notamment pour son acharnement au travail qui s’est avéré efficace.

Les années passent mais Cristiano Ronaldo ne baisse pas le pied. L’attaquant de la Juventus Turin va fêter ses 36 ans en février et pourtant, ses performances ne laissent pas du tout entrevoir une forme de déclin. La preuve, alors que son équipe ne surclasse plus la Serie A, le Portugais totalise 20 buts en 20 matchs cette saison toutes compétitions confondues. C’est dire l’efficacité de son travail en dehors des terrains, où le quintuple Ballon d’Or s’impose de rudes entraînements et surtout une hygiène de vie irréprochable. Un véritable modèle selon George Weah qui incite les plus jeunes à s’inspirer du parcours de CR7.

« C'est un bel exemple. Il est la meilleure preuve que l'on peut atteindre des objectifs inespérés grâce au travail et à la passion, a encensé l’ancien attaquant dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. L'histoire de Cristiano Ronaldo te raconte que si tu crois à une chose, tu peux le faire. Ce n'est pas le meilleur joueur du monde, mais il s'est entraîné d'une manière incroyable pour le devenir. Je suis un de ses fans parce qu'il n'a pas perdu son humilité et il a gagné tous les titres qui existent. Il a lutté mètre après mètre pour arriver où il est. » De la part de « Mister George », le Bianconero sera probablement flatté.