Ita : Cristiano Ronaldo puissance 760, CR7 meilleur buteur de l'histoire

Auteur du premier but de la Juventus contre Naples, ce mercredi soir en Super Coupe d'Italie, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire du football.

Même si les supporters du Roi Pelé contestent le score attribué à leur champion, les statisticiens annoncent ce mercredi soir qu'en ouvrant le score face au Napoli lors de la Super Coupe d'Italie remportée 2-0 par la Juventus, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de toute l'histoire du football avec 760 réalisations à son actif. CR7 a marqué 5 buts avec le Sporting, 85 avec la Juventus, 102 avec l'équipe du Portugal, 118 avec Manchester United et 450 avec le Real Madrid. Incroyable performance.

Ronaldo is now the greatest goalscorer in football history!



760 Goals 😍🏆 pic.twitter.com/Z2JQXkyLfD