Ita : Cristiano Ronaldo au Real Madrid, c'est la Une !

Dans : Serie A.

Depuis l'élimination de la Juventus par le FC Porto en Ligue des champions, le cas Cristiano Ronaldo agite toute l'Italie. Et ce samedi, le Real Madrid est évoqué.

Absente du Final 8 la saison passée, après une triste élimination par l’Olympique Lyonnais, la Juventus va encore une fois regarder la suite de la Ligue des champions à la télévision. Et du côté de Cristiano Ronaldo, directement impliqué dans le but qui a permis à Porto de se qualifier, le choc engendré par cette élimination en C1 au stade des huitièmes de finale est colossal. En signant avec la Juve en 2018 en provenance du Real Madrid, CR7 pensait pouvoir rapporter la Ligue des champions à Turin, ce qui lui aurait permis de remporter encore le Ballon d’Or. Mais cela n’est pas le cas, et à 36 ans, chaque année qui passe éloigne l’international portugais de la Coupe aux grandes oreilles et du fameux Ballon d’Or. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport affirme que Cristiano Ronaldo ne décolère pas suite à l’élimination face à Porto, CR7 serait même « furieux » depuis mardi dernier.

Cristiano Ronaldo prêt à quitter la Juventus

« Ronaldo est d’abord en colère suite à cette élimination en Ligue des champions, mais il est aussi en colère contre les critiques qui ne l’ont pas épargné », explique le média sportif italien, qui précise que Cristiano Ronaldo est dans un tel état de fureur qu’il a clairement demandé à Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie au prochain marché des transferts. Dans un monde idéal, CR7 a forcément le désir de repartir au Real Madrid, et c'est ce qu’il aurait dit à son agent. Ce samedi, AS et Marca en font la Une, Cristiano Ronaldo veut clairement revenir au Real Madrid, et des discussions auraient même déjà commencé bien avant l'élimination de la Juventus en Ligue des champions. Cependant, Florentino Perez et Zinedine Zidane ne seraient pas plus convaincus que cela par l'intérêt d'un retour du joueur portugais, même si cela ne sera jamais dit officiellement. Alors, Cristiano Ronaldo a quand même prévenu Jorge Mendes qu'il était prêt à étudier toutes les offres qui lui permettraient d'avoir un vrai challenge sportif et une salaire qui va avec. Pas facile en 2021.