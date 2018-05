Ita : Balotelli va retrouver l'équipe d'Italie !

Dans : Serie A, Foot Europeen, OGCN.

Intronisé lundi sélectionneur national italien lundi, Roberto Mancini tenait 24h plus tard sa première conférence de presse. Et cela a été l'occasion pour le nouveau patron de la Squadra Azzurra d'annoncer qu'il comptait bien faire revenir en sélection Mario Balotelli, tenu à l'écart de l'équipe d'Italie depuis plusieurs saisons. Pour Roberto Mancini, il est évident que la formation transalpine doit redonner sa chance à l'attaquant de l'OGC Nice, lequel a confirmé qu'il était en forme et avait retrouvé le sérieux qui lui faisait souvent défaut dans le passé.

« Il est sûr que nous allons parler à Mario Balotelli et probablement nous allons l'appeler. C'est un joueur que nous voudrions revoir au niveau qu'il a eu à l'Euro 2012 », a précisé le sélectionneur national italien, déterminé à relancer celui qui a longtemps traîné l’image d’un joueur trop fantasque pour avoir sa place en équipe d’Italie. Super Mario, à vous de jouer !