Ita : Bakayoko n'a jamais insulté Gattuso, il se défend !

Lundi soir, Tiémoué Bakayaoko était au cœur de la polémique. En effet, la télévision italienne affirmait que l’international français du Milan AC avait refusé d’entrer en jeu lors du match entre Milan et Bologne, et que le joueur sous contrat avec Chelsea avait insulté son entraîneur Gennaro Gattuso. Au lendemain de cet épisode qui va forcément faire du tort à son image, l’ancien milieu défensif de l’AS Monaco s’est défendu dans un communiqué, affirmant qu’il n’avait jamais insulté son coach.

« Je n'accepte pas que l'on me fasse passer pour un joueur qui refuserait de rentrer sur le terrain quand son entraîneur le lui demande et qui ne respecterait pas son club et ses coéquipiers. Quand Lucas (Biglia) a commencé à souffrir sur le terrain, on m'a demandé de me préparer au cas où il y aurait un changement. Je me suis donc préparé immédiatement et je suis parti m'échauffer pendant 2/3 minutes maximum. Ensuite on me demande de revenir sur le banc. Tout se passe je crois entre la 23e et la 26e. C'est au moment où je m'assois sur le banc que le coach s'adresse à moi en des termes inattendus et je ne fais que répéter ses paroles. Rien de plus. Que les choses soient claires : je n'ai jamais refusé de rentrer en jeu et je n'ai pas traîné pour aller m'échauffer » a clamé avec vigueur un Tiémoué Bakayoko déçu que l’on puisse ainsi salir son image.