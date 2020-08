Ita : Andrea Pirlo nommé entraîneur de la Juventus !

Dans : Serie A.

Quelques heures après l'annonce du limogeage de Maurizio Sarri, la Juventus a décidé de miser sur une légende pour le poste d'entraîneur.

L’Olympique Lyonnais ne se doutait probablement pas qu’en éliminant la Juventus en Ligue des champions, c’est un véritable ouragan qui allait s’abattre en moins de 24 heures sur le club italien. Après le limogeage rapide de Maurizio Sarri, le nom de Mauricio Pochettino revenait avec insistance dans la capitale du Piémont. Mais ce samedi soir, la Juventus a pris tout le monde de court en officialisant la nomination du nouveau manager. Et l’heureux élu n'est autre qu’une légende du foot italien, Andrea Pirlo. La semaine passée, ce dernier avait été nommé entraîneur des U23 de la Juventus, sans que l’on sache réellement si Andrea Agnelli avait déjà cette idée en tête.

Retraité des terrains depuis janvier 2018, après quelques années au New York FC, l’homme aux 116 sélections avec la Squadra Azzurra va donc s’installer sur l’un des bancs les plus prestigieux d’Europe pour sa première expérience. Selon les médias italiens, c'est le propriétaire de la Juventus qui a poussé Andrea Pirlo à accepter de devenir l'entraîneur de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, Andrea Agnelli étant persuadé que Pirlo est l'homme capable de relancer la Vieille Dame après une année marquée par un neuvième Scudetto consécutif...mais un jeu très ennuyeux. Andrea Pirlo aura pour mission de ramener la Juventus vers un jeu plus chatoyant et des résultats sur la scène européenne.