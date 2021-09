Officiel : Franck Ribéry signe un an avec Salerne

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le club de Salerne, qui vient de monter en Série A, a confirmé la signature de Franck Ribéry, libre depuis son départ de la Fiorentina.

« L'US Salernitana 1919 annonce avoir trouvé un accord avec Franck Ribéry. Le joueur français a signé un contrat d’un avec une tacite reconduction dès la survenance de certaines conditions sportives », précise le club italien dans un communiqué. En conférence de presse, Franck Ribéry, qui avait de nombreuses offres, avoue ne pas avoir réellement hésité : « Comment est née cette idée de signer avec la Salernitana ? Mon agent m'en a parlé une première fois, et ensuite j'ai eu des contacts avec les dirigeants. J'ai senti l'envie du club de me faire signer. Depuis Munich où je m’entraînais, j'ai aussi été averti la passion des tifosi. C'était incroyable. » Et le joueur français a rapidement constaté l'incroyable engouement provoqué par sa signature, puisque le stade de Salerne avait ouvert ses portes à des millions de fans à cette occasion.