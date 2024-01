Icardi veut revenir, l’Inter envoie balader Wanda Nara

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

De retour au premier plan avec Galatasaray, Mauro Icardi espérait profiter sa grande forme pour retrouver un cador européen. L’attaquant argentin se verrait bien revenir à l’Inter Milan. Mais le club italien n’a pas oublié les conditions de son départ ni les relations tendues avec sa femme et agente Wanda Nara.

Mauro Icardi s’est refait une santé en Turquie. L’attaquant de Galatasaray, que l’on avait vu en grande difficulté au Paris Saint-Germain, a retrouvé sa redoutable efficacité. La preuve en statistiques puisque l’Argentin compte déjà 17 buts cette saison toutes compétitions confondues, sans compter ses six passes décisives. Il n’en fallait pas plus pour redorer sa cote sur le marché des transferts. Les récentes rumeurs n’étaient apparemment pas fondées. Il n’empêche que Mauro Icardi était annoncé dans le viseur du Real Madrid.

L'Inter ferme la porte à double tour

L’ancien Parisien semble effectivement déterminé à profiter de sa grande forme pour retrouver un cador européen. Et si la Maison Blanche lui ferme la porte, pourquoi ne pas tenter sa chance avec l’Inter Milan ? Selon les informations de Tuttosport, Mauro Icardi a proposé ses services à son ancien club. Mais le pensionnaire de Serie A n’est absolument pas intéressé. Le quotidien transalpin énumère plusieurs raisons, à commencer par l’effectif de l’entraîneur Simone Inzaghi qui, sans le départ du Chilien Alexis Sanchez, n’a pas besoin d’un attaquant supplémentaire.

De plus, l’Inter Milan ne peut pas se permettre de payer le salaire annuel de l’avant-centre estimé à 10 millions d’euros. Enfin, nos confrères parlent d’une réconciliation impossible entre Mauro Icardi et le club italien, qui n’a pas oublié les tensions au moment de son départ au Paris Saint-Germain en 2019. Et les dirigeants milanais se souviennent également de l'hostilité avec sa femme et agente Wanda Nara, immédiatement recalée en tentant de reprendre contact avec l’Inter Milan. Reste à savoir quel sera le prochain club à recevoir un coup de fil du couple.