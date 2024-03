Immobile agressé à Rome, le président de la Lazio s'en fout

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Capitaine de la Lazio, Ciro Immobile a été pris à partie alors qu'il était allé chercher son fils à l'école. Pas de quoi en faire un drame pour le président du club romain.

Les quatre défaites consécutives de la Lazio en Serie A, avec des scénarios parfois invraisemblables, ont mis les tifosis romains sur les nerfs. Et cela s'est concrétisé cette semaine lorsque Ciro Immobile, l'emblématique capitaine du club de la capitale, a d'abord été pris à partie et insulté par des supporters devant l'école de son jeune fils, puis jeudi, c'est son épouse qui a eu droit au même traitement dans les rues de Rome. De quoi inciter le club à produire un communiqué s'offusquant de ce comportement à l'égard de l'attaquant international italien et de sa famille. Cependant, interrogé sur les menaces et insultes dont a été la cible Ciro Immobile suite aux mauvais résultats du club, le président de la Lazio n'a pas été compatissant avec son joueur.

A la Lazio, les menaces sont une habitude

La solidarietà di tutto il Club al proprio capitano @ciroimmobile ed alla sua famiglia



➡️ https://t.co/44CjtzG2Ib pic.twitter.com/3mAuWIb4AI — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 15, 2024

En effet, même s'il regrette les événements actuels, Claudio Lotito estime que cela fait partie du jeu et qu'il est bien placé pour le savoir. « Cela m'arrive tous les jours. Je vis sous surveillance depuis 20 ans, tellement je reçois de menaces de mort chaque jour. Je ne fais pas toute cette histoire », a expliqué le président de la Lazio. Pour les médias italiens, cette déclaration marque probablement la fin à venir de l'ère Immobile avec le club romain. Arrivé en 2016 à la Lazio en provenance de Séville, l'attaquant de 34 ans a encore deux ans de contrat avec l'actuel cinquième de Serie A, mais entre le message passé par Claudio Lotito et le comportement des supporters à son encontre et celui de sa famille, il ne fait aucun doute que son départ sera étudié au prochain mercato.