Dans : Serie A, Mercato.

Après la signature de Cristiano Ronaldo l’année dernière, la Juventus Turin pourrait de nouveau réaliser un gros coup cet été.

En plus du milieu Aaron Ramsey, qui arrivera libre en provenance d’Arsenal, la Vieille Dame se verrait bien réunir Zinédine Zidane et Marcelo. Ce n’est un secret pour personne, l’entraîneur français reste attaché à son ancien club et n’écarte pas un retour. Cela tombe bien, Tuttosport annonce la possible fin de l’aventure de Massimiliano Allegri. Quant au Brésilien, relégué sur le banc des remplaçants au Real Madrid, son départ chez les Bianconeri ne serait pas qu’une simple rumeur.

La preuve, le club madrilène s’intéresserait au latéral gauche de l’Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico dont le représentant a tout balancé. « Marcelo ira à la Juve, a confirmé l’agent Ricardo Schlieper. Le nom de Tagliafico est sur la liste du Real Madrid parce que Marcelo va rejoindre la Juventus. Mais personne ne m'a appelé pour le moment. » Zidane et Marcelo à Turin, Cristiano Ronaldo serait ravi.