AS Roma ‍: De Rossi favori surprise pour succéder à Mourinho

Contre toute attente, l’inexpérimenté Daniele De Rossi est le favori pour succéder à José Mourinho sur le banc de l’AS Roma.

Hormis peut-être Francesco Totti, personne ne connait l’AS Roma aussi bien que lui. Joueur du club de la Louve de 2001 à 2019, Daniele De Rossi a disputé 616 matchs sous les couleurs romaines. A la surprise générale, l’ex-international italien (117 sélections) pourrait faire son grand retour à Rome… dans le costume de l’entraîneur. Malgré une expérience très limitée en tant que coach (17 matchs à la SPAL en Série B, entraîneur adjoint avec la sélection italienne), Daniele De Rossi fait office de grand favori pour succéder à José Mourinho.

Daniele De Rossi, top of the list at AS Roma to replace José Mourinho as new head coach.



Decision on José Mourinho leaving the club has been made by the owners, Friedkin family.