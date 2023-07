A la Juve, le traître Lukaku n’est pas le bienvenu

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Prêt à signer à la Juventus Turin cet été, Romelu Lukaku n’aura pas droit à un accueil chaleureux. L’attaquant belge, qui provoque la colère de l’Inter Milan et de ses supporters, voit déjà les fans turinois s’opposer à son arrivée.

La trahison de Romelu Lukaku ne passe pas à l’Inter Milan. Après sa saison en prêt, l’attaquant sous contrat avec Chelsea semblait parti pour rester chez les Nerazzurri dans le cadre d’un transfert définitif. C’était du moins l’objectif du club italien qui pensait récolter les fonds nécessaires grâce au transfert imminent du gardien André Onana à Manchester United. Mais pendant que le finaliste de la Ligue des Champions préparait son offre, Romelu Lukaku et son agent jouaient double jeu.

Lukaku indésirable à Turin

Le Belge a été proposé à plusieurs équipes y compris le rival, la Juventus Turin, qui serait bien partie pour conclure son transfert. De quoi provoquer la colère de l’Inter Milan et de ses supporters qui ne s’attendaient absolument pas à la trahison de l’avant-centre. On imagine que Romelu Lukaku se fiche de leur réaction. Le problème, c’est que l’ancien joueur de Manchester United n’a pas non plus la cote chez les fans de la Juventus Turin. Certains d’entre eux ont effectivement manifesté devant le centre médical de la Vieille Dame. « On ne veut pas de Lukaku », ont repris les supporters présents.

Au-delà de la rivalité entre l’Inter Milan et la Juventus Turin, cette hostilité a également un lien avec la confrontation entre les deux équipes en avril dernier, en demi-finale aller de Coupe d’Italie (1-1). Romelu Lukaku, victime de cris racistes, avait été exclu après avoir célébré son but, le doigt sur la bouche, devant une tribune turinoise. « J'espère que la Ligue mettra vraiment en place des actions cette fois-ci, parce que tout le monde devrait profiter de ce beau jeu », s’était plaint l’ex-Nerazzurro sur Instagram. A croire que tout le monde n’a pas tourné la page.