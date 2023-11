37 ans et toutes ses dents, Olivier Giroud révèle son avenir

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

A l’âge de 37 ans, Olivier Giroud se sent encore capable d’évoluer au plus haut niveau. La retraite n’est pas encore d’actualité pour l’attaquant du Milan AC. Il n’empêche que le Français commence à penser à sa reconversion, avec un poste précis dans sa ligne de mire.

Performant avec le Milan AC, Olivier Giroud n’a pas encore totalement rassuré ses dirigeants. L’attaquant de 37 ans sera libre de tout contrat l’été prochain. Mais le club milanais ne semble pas pressé d’entamer les discussions pour une prolongation. Quoi qu’il en soit, le Français n’a pas prévu de raccrocher les crampons dans quelques mois.

« Je ne suis pas éternel, a d’abord reconnu Olivier Giroud dans un entretien accordé au JDD. Tant que mon corps me le permet, j’essaie de repousser les limites, je ne m’en fixe aucune. Et de prendre un maximum de plaisir. Je suis vraiment un amoureux du jeu et je ne suis pas prêt à m’arrêter. En plus, j’ai encore du gaz, non ? » Double buteur contre Gibraltar (14-0) samedi, l’international tricolore garde effectivement une bonne condition physique.

Giroud se voit plutôt dirigeant

Il n’empêche que le Rossonero commence à penser à sa reconversion. Une fois sa carrière terminée, Olivier Giroud envisage de rester dans le monde du ballon rond. Le poste d’entraîneur ne l’intéresse pas particulièrement, contrairement à celui de directeur sportif. « Une reconversion dans le milieu du football ? On m’a déjà posé la question, forcément, a-t-il réagi. Le football est quelque chose où j’ai une certaine légitimité, et c’est ma passion, donc je pense que je resterai dans le football. »

« Entraîneur ? Je ne pense pas, du moins pour l’instant, je n’en ai pas l’envie et je ne sais pas si j’en aurai l’énergie et la volonté un jour, parce que c’est très prenant. Directeur sportif, c’est un poste qui me plairait bien parce que tu touches à plusieurs choses au sein d’un club : la politique de recrutement, l’équipe première, l’académie… Mais je dis ça aujourd’hui, ça peut changer », a annoncé Olivier Giroud, qui estime avoir le temps d’y penser.